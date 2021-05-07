Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы. "Слуга" Шевченко, который ездил в Минск, ответил
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы 9 мая. На приветствие отреагировал народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Так поздравления размещено на сайте посольства Беларуси в Украине, передает УНН.
Детали
Так, Лукашенко в поздравлении напомнил о жертвах и цене, которую заплатили Беларусь и Украина за победу.
Лукашенко хочет, чтобы память о победе вела к взаимному уважению и сотрудничеству.
"Сегодня, в мире снова углубляются разделительные линии, царит враждебность и национальный эгоизм, пусть память о совместном подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - говорится в поздравлении Лукашенко.
Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал поздравление Лукашенко и поблагодарил его.
"Спасибо Александр Григорьевич, за поздравления!", - написал Шевченко.
Добавим, Украина не осуществляет официальное общение с режимом Лукашенко после массовых протестов в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах и применения силы к демонстрантам.
Дополнение
Депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, провел личную встречу с Александром Лукашенко.
Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.
А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.
На заседании фракции вроде бы договорились исключить Шевченко. Сейчас идет сбор подписей за исключение из фракции нардепа Шевченко.