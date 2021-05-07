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Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы. "Слуга" Шевченко, который ездил в Минск, ответил

Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы. "Слуга" Шевченко, который ездил в Минск, ответил

Киев  •  УНН

 • 36504 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил украинцев с Днем Победы 9 мая. На приветствие отреагировал народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Так поздравления размещено на сайте посольства Беларуси в Украине, передает УНН.

Детали

Так, Лукашенко в поздравлении напомнил о жертвах и цене, которую заплатили Беларусь и Украина за победу.

Лукашенко хочет, чтобы память о победе вела к взаимному уважению и сотрудничеству.

"Сегодня, в мире снова углубляются разделительные линии, царит враждебность и национальный эгоизм, пусть память о совместном подвиге, благодаря которому человечество не было уничтожено, ведет нас к взаимному уважению, диалогу и сотрудничеству", - говорится в поздравлении Лукашенко.

Кроме того, народный депутат от "Слуги народа" Евгений Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал поздравление Лукашенко и поблагодарил его.

"Спасибо Александр Григорьевич, за поздравления!", - написал Шевченко.

Добавим, Украина не осуществляет официальное общение с режимом Лукашенко после массовых протестов в Беларуси из-за фальсификаций на президентских выборах и применения силы к демонстрантам.

Дополнение

Депутат фракции "Слуга народа", Евгений Шевченко, провел личную встречу с Александром Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

А вот Шевченко на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что 36% украинского населения хотели бы видеть Лукашенко своим президентом.

На заседании фракции вроде бы договорились исключить Шевченко. Сейчас идет сбор подписей за исключение из фракции нардепа Шевченко.

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