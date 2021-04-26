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Триває збір підписів за виключення з фракції нардепа Шевченка: голова партії "Слуга народу"

Київ • УНН

 • 19207 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Нардепи від “Слуги народу” наразі збирають підписи за виключення з фракції Євгенія Шевченка, який минулого тижня зустрічався з Олександром Лукашенко. Про це сказав голова партії “Слуга Народу” Олександр Корнієнко на брифінгу за підсумками засідання погоджувальної ради у понеділок, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Щодо пана Шевченка триває збір підписів за виключення з фракції. Я підписався „за“, і раджу це всім колегам робити, не зважаючи на ту дискусію, яка зараз публічно йде у фракції, і певні депутати не підтримують це рішення — кажуть, що він сам має піти. Я думаю, якщо людина просить щоб її виключили — не треба обтяжувати один одного подальшим співіснуванням. Нам не має бути важко це зробити”, — заявив голова партії.

Що було раніше

22 квітня франкція партії “Слуга Народу” провела онлайн-засідання, на якому зокрема заслухали пояснення депутата Євгенія Шевченка щодо мотивів його поїздки до Білорусі та зустрічі з Олександром Лукашенком, а також обговорили ситуацію зі святкування дня народження дружини Миколи Тищенка.

Депутати, зокрема, дійшли висновку, що подальшу участь депутата у складі фракції “Слуга Народу” в парламенті вирішить голосування через збір підписів.

Зустріч Шевченка з Лукашенком

Євгеній Шевченко минулого тижня провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Народний депутат від “Слуга народу” Євген Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли би бачити Лукашенка своїм президентом. Шевченко очікує, що його виженуть з фракції.

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