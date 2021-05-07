Лукашенко привітав українців з Днем Перемоги. "Слуга" Шевченко, який їздив у Мінськ, відповів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Президент Білорусії Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Перемоги 9 травня. На привітання відреагував народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко. Так привітання розміщене на сайті посольства Білорусі в Україні, передає УНН.
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Так, Лукашенко у привітанні нагадав про жертви та ціну, яку заплатили Білорусь та Україна за перемогу.
Лукашенко хоче, щоб пам’ять про перемогу вела до взаємної поваги та співпраці.
“Сьогодні, у світі знову заглиблюються розділові лінії, панує ворожість та національний егоїзм, нехай пам’ять про спільний подвиг, завдяки якому людство не було знищено, веде нас до взаємної поваги, діалогу та співпраці”, — йдеться в привітанні Лукашенка.
Окрім того, народний депутат від “Слуги народу” Євген Шевченко на своїй сторінці у Facebook опублікував привітання Лукашенка та подякував йому.
“Спасибі Олександр Григорович, за привітання!”, — написав Шевченко.
Додамо, Україна не здійснює офіційне спілкування з режимом Лукашенка після масових протестів в Білорусі через фальсифікації на президентських виборах і застосування сили до демонстрантів.
Доповнення
Депутат фракції “Слуга народу”, Євгеній Шевченко, провів особисту зустріч з Олександром Лукашенком.
Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі.
А от Шевченко на зустрічі з білоруським лідером Олександром Лукашенком заявив, що 36% українського населення хотіли б бачити Лукашенка своїм президентом.
На засіданні фракції начебто домовилися виключити Шевченка. Наразі триває збір підписів за виключення з фракції нардепа Шевченка.