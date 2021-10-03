Лукашенко поздравил ФРГ с Днем германского единства и заявил, что Берлин должен понимать намерения белорусов "сохранить независимость"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ ФРГ с Днем германского единства, выразив при этом уверенность, что в скором времени будут найдены возможности для преодоления разногласий между двумя странами, пишет УНН.
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Как сообщает в субботу президентская пресс-служба, Лукашенко убежден, что “в скором времени будут найдены возможности, чтобы преодолеть существующие разногласия и стереотипы, возобновить диалог, а также выйти на новый этап конструктивного сотрудничества”. Он также подчеркнул, что немцы хорошо знают цену народного единства и государственности. “Поэтому жители вашей страны в состоянии понять и поддержать стремление белорусов к сохранению суверенитета и независимости. С учетом трагического наследия прошлого Минск и Берлин много сделали для примирения и сближения за последние три десятилетия”, — приводит слова президента его пресс-служба.
Глава государства заявил, что объединение Германии, искусственно разделенной на протяжении долгих лет, “стало одним из символов окончания холодной войны” и это знаменательное событие “позволило начать новую страницу в истории всей Европы”.
Справка
День германского единства отмечается 3 октября и является национальным праздником и нерабочим днем. В этот день в 1990 году восточная часть Берлина и пять земель бывшей Германской Демократической Республики — Бранденбург, Мекленбург — Передняя Померания, Саксония, Саксония-Анхальт и Тюрингия — вошли в состав Федеративной Республики Германия. Их стали называть “новыми” землями.