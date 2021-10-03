Лукашенко привітав ФРН з Днем німецької єдності та заявив, що Берлін має розуміти наміри білорусів "зберегти незалежність"

Деталі

Як повідомляє в суботу президентська пресслужба, Лукашенко переконаний, що “незабаром будуть знайдені можливості, щоб подолати існуючі розбіжності і стереотипи, відновити діалог, а також вийти на новий етап конструктивного співробітництва”. Він також підкреслив, що німці добре знають ціну народної єдності і державності. “Тому жителі вашої країни у змозі зрозуміти і підтримати прагнення білорусів до збереження суверенітету і незалежності. З урахуванням трагічної спадщини минулого Мінськ і Берлін багато зробили для примирення і зближення за останні три десятиліття”, — наводить слова президента його пресслужба.

Глава держави заявив, що об’єднання Німеччини, штучно розділеної на протязі довгих років, “стало одним із символів закінчення холодної війни” і це знаменна подія “дозволило почати нову сторінку в історії всієї Європи”.

Довідка

День німецької єдності відзначається 3 жовтня і є національним святом і неробочим днем. У цей день в 1990 році східна частина Берліна і п’ять земель колишньої Німецької Демократичної Республіки — Бранденбург, Мекленбург — Передня Померанія, Саксонія, Саксонія-Ангальт і Тюрінгія — увійшли до складу Федеративної Республіки Німеччина. Їх стали називати “новими” землями.