Лукашенко пригрозил чиновникам войной, "как в Украине"

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, - значит надо будет или идти в состав какого-либо государства, либо о нас просто будут вытирать ноги, а не дай бог - начнут еще войну, как в Украине", - сказал президент Беларуси.

Это заявление Александр Лукашенко сделал во время рассуждений об ответственности за выполнение поставленных задач.

Началось с того, что Лукашенко потребовал, чтобы уволенный за нарушение руководитель не мог больше устроиться на руководящую должность, а работал по своей рабочей специальности.

Как сообщал УНН, Лукашенко во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ханом в Минске заявил, что хочет, чтобы между ЕС и Беларусью сформировались такие отношения, которым "могли бы завидовать даже государства-члены ЕС".