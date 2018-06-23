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Лукашенко пригрозил чиновникам войной, "как в Украине"

Лукашенко пригрозил чиновникам войной, "как в Украине"

Киев  •  УНН

 • 15081 просмотра

КИЕВ. 23 июня. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил чиновникам входом в другое государство и войной, "как в Украине". Такое заявление он сделал во время совещания в Шкловском районе 22 июня, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, - значит надо будет или идти в состав какого-либо государства, либо о нас просто будут вытирать ноги, а не дай бог - начнут еще войну, как в Украине", - сказал президент Беларуси.

Это заявление Александр Лукашенко сделал во время рассуждений об ответственности за выполнение поставленных задач.

Началось с того, что Лукашенко потребовал, чтобы уволенный за нарушение руководитель не мог больше устроиться на руководящую должность, а работал по своей рабочей специальности.

Как сообщал УНН, Лукашенко во время встречи с еврокомиссаром по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоганнесом Ханом в Минске заявил, что хочет, чтобы между ЕС и Беларусью сформировались такие отношения, которым "могли бы завидовать даже государства-члены ЕС".

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