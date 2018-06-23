Лукашенко пригрозив чиновникам війною, “як в Україні”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив чиновникам входом в іншу державу і війною, “як в Україні”. Таку заяву він зробив під час наради в Шкловському районі 22 червня, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
“Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, — значить треба буде або йти до складу якоїсь держави, або об нас просто будуть витирати ноги, а не дай бог — розв’яжуть ще війну, як в Україні”, - сказав президент Білорусі.
Цю заяву Олександр Лукашенко зробив під час міркувань про відповідальність за виконання поставлених завдань.
Почалося з того, що Лукашенко зажадав, щоб звільнений за порушення керівник не міг більше влаштуватися на керівну посаду, а працював за своєю робочою спеціальністю.
Як повідомляв УНН, Лукашенко під час зустрічі з єврокомісаром з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнесом Ханом у Мінську заявив, що прагне, аби між ЄС та Білоруссю сформувались такі відносини, яким “могли б заздрити навіть держави-члени ЄС”.