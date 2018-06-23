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Лукашенко пригрозив чиновникам війною, “як в Україні”

Лукашенко пригрозив чиновникам війною, “як в Україні”

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив чиновникам входом в іншу державу і війною, “як в Україні”. Таку заяву він зробив під час наради в Шкловському районі 22 червня, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.

“Ми на фронті. Не витримаємо ці роки, провалимося, — значить треба буде або йти до складу якоїсь держави, або об нас просто будуть витирати ноги, а не дай бог — розв’яжуть ще війну, як в Україні”, - сказав президент Білорусі.

Цю заяву Олександр Лукашенко зробив під час міркувань про відповідальність за виконання поставлених завдань.

Почалося з того, що Лукашенко зажадав, щоб звільнений за порушення керівник не міг більше влаштуватися на керівну посаду, а працював за своєю робочою спеціальністю.

Як повідомляв УНН, Лукашенко під час зустрічі з єврокомісаром з європейської політики сусідства та переговорів про розширення Йоганнесом Ханом у Мінську заявив, що прагне, аби між ЄС та Білоруссю сформувались такі відносини, яким “могли б заздрити навіть держави-члени ЄС”.

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