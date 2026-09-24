лукашенко помиловал ещё 15 человек, среди них 13 политзаключённых

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

США предложили Украине и России энергетическое перемирие и встречу — Зеленский

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

Цена на нефть выросла на 2%, дизельное топливо в Европе бьёт рекорды

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

В Украине сохранили доплату учителям прифронтовых территорий — сколько будут получать педагоги

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам

ЕС одобрил Украине почти €3 млрд после выполнения 10 шагов по реформам