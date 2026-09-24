лукашенко помиловал ещё 15 человек, среди них 13 политзаключённых
Киев • УНН
Белорусский диктатор помиловал 15 человек, 13 из них были осуждены за "экстремистские" преступления. Среди освобождённых — 10 женщин.
Александр Лукашенко
Белорусский диктатор александр лукашенко помиловал еще 15 человек, передает УНН со ссылкой на БЕЛТА.
Детали
По информации белорусских СМИ, среди них 13 человек, получивших сроки за преступления "экстремистской" направленности. Обычно так называют политзаключенных.
"Все они подали ходатайства о помиловании, признали вину, раскаялись в содеянном, а также пообещали вести законопослушный образ жизни", - говорится в сообщении.
Их имена не разглашаются. 10 из 15 освобожденных — женщины.
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