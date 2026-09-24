лукашенко помилував ще 15 людей, серед них 13 політв’язнів

олександр лукашенко

Білоруський диктатор олександр лукашенко помилував ще 15 людей, передає УНН із посиланням на БЕЛТА.

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За інформацією білоруських ЗМІ, серед них 13 осіб, які отримали терміни за злочини "екстремістської" спрямованості. Зазвичай так означають політв'язнів.

"Всі вони подали клопотання про помилування, визнали провину, покаялися в скоєному, а також обіцяли вести правослухняний спосіб життя", - йдеться у повідомленні.

Їхні імена не розкриваються. 10 із 15 звільнених — жінки.

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