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Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

Лукашенко подпишет декрет о переходе Совбезу президентских полномочий в случае ЧС

Киев  •  УНН

 • 13861 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Президент Беларуссии Александр Лукашенко заявил, что подпишет декрет о переходе президентских полномочий Совету безопасности в случае чрезвычайной ситуации. Об этом пишет УНН со ссылкой на информагентство Белта.

Цитата

"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили - на завтра Совет Безопасности будет наделен полномочиями", - говорится сообщении.

Детали

Лукашенко добавил, что подписав декрет, он определит, кто станет во главе у власти "если вдруг что-то".

В то же время Лукашенко уверен, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.

"Я должен предусмотреть все. Поэтому будет подписан этот декрет. У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Так, голова будет: если нет президента, выполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее - вот гражданские и военные в Совете безопасности решат", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что решение о принятии подобного декрета было принято им давно.

"Когда это все разворачивалось. А не то, что я хочу кому-то что-то сдать или передать. Ребята, никогда этого не будет. Я готов на все, но только чтобы сохранить мою и вашу страну", - заявил Лукашенко.

Добавим

Лукашенко сообщил о задержании группы, которая планировала покушение на него и его детей. По его мнению, к подготовке покушения и госпереворота причастны американские спецслужбы.

ФСБ РФ 17 апреля заявила, что в Москве были задержаны два человека - Юрий Зенкович, который имеет гражданство Беларуси и США, а также белорус Александр Федута, которые подозреваются в том, что "готовили военный переворот 9 мая в Минске и устранение Александра Лукашенко". Зенковича и Федуту, как указано, заподозрили в том, что они якобы организовали в частных чатах одного из мессенджеров обсуждение плана мятежа и решили провести в Москве личную встречу с некоторыми генералами ВС Беларуси. Встреча состоялась в одном из московских ресторанов "после консультации с США и Польшей", заявили в ФСБ РФ.

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