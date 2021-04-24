Лукашенко підпише декрет про перехід Радбезу президентських повноважень в разі НС

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"Скажіть, якщо завтра немає президента, ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей випадок я підпишу в найближчі дні декрет, як буде вибудувана влада в Білорусі. Президента застрелили - на завтра Рада безпеки буде наділена повноваженнями", - йдеться повідомленні.

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Лукашенко додав, що підписавши декрет, він визначить, хто стане на чолі при владі "якщо раптом щось".

У той же час Лукашенко впевнений, що така необхідність навряд чи настане, але втрачати пильність не можна.

"Я повинен передбачити все. Тому буде підписаний цей декрет. У нас буде фактично колективний президент у вигляді Ради безпеки. Так, голова буде: як немає президента, виконує обов'язки прем'єр. Він головуватиме, але всі рішення будуть прийматися таємним голосуванням, щоб не було тиску. Коли будуть президентські вибори призначені, вводити/не вводити надзвичайний стан, як діяти і так далі - ось цивільні і військові в Раді безпеки вирішать", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що рішення про прийняття подібного декрету було прийнято ним давно.

"Коли це все розгорталося. А не те, що я хочу комусь щось здати або передати. Хлопці, ніколи цього не буде. Я готовий на все, але тільки щоб зберегти мою і вашу країну", - заявив Лукашенко.

Додамо

Лукашенко повідомив про затримання групи, яка планувала замах на нього і його дітей. На його думку, до підготовки замаху і держперевороту причетні американські спецслужби.

ФСБ РФ 17 квітня заявила, що у Москві були затримані двоє осіб - Юрій Зенкович, який має громадянство Білорусі і США, а також білорус Олександр Федута, які підозрюються у тому, що "готували військовий переворот 9 травня в Мінську і усунення Олександра Лукашенка". Зенковича і Федуту, як вказано, запідозрили у тому, що вони нібито організували в приватних чатах одного з месенджерів обговорення плану заколоту і вирішили провести в Москві особисту зустріч з деякими генералами ЗС Білорусі. Зустріч відбулася в одному з московських ресторанів “після консультації з США і Польщею”, заявили у ФСБ РФ.