Лукашенко подписал закон о лишении гражданства за экстремистскую деятельность
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, предусматривающий лишение гражданства для людей, осуждённых за экстремистскую деятельности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на русскую службу Радио Свобода.
Детали
По новому закону, который вступит в силу летом 2023 года, гражданства можно будет лишать белорусов, живущих за пределами страны и осуждённых за экстремизм или “нанесение тяжкого вреда” интересам государства. Под определение могут попадать лидеры оппозиции, находящиеся в изгнании после президентских выборов 2020 года.
Белорусского гражданства, согласно формулировкам закона, можно будет лишать даже тех лиц, у которых нет другого паспорта. Беларусь — одно из нескольких европейских государств, не подписавших Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.
Новый закон, кроме того, обязывает белорусских граждан уведомлять власти о получении гражданства или вида на жительство в другом государстве. Под требование попадают и документы, дающие право на получение вида на жительство, например, карта поляка.
Напомним
Беларусь заочно осудила олимпийскую пловчину и активиста за выступления против страны. Суд признал олимпийскую медалистку Александру Герасименю и бывшего исполнительного директора белорусского "Фонда спортивной солидарности" Александра Опейкина виновными в призывах к санкциям против РБ.