Лукашенко подписал закон о лишении гражданства за экстремистскую деятельность

Детали

По новому закону, который вступит в силу летом 2023 года, гражданства можно будет лишать белорусов, живущих за пределами страны и осуждённых за экстремизм или “нанесение тяжкого вреда” интересам государства. Под определение могут попадать лидеры оппозиции, находящиеся в изгнании после президентских выборов 2020 года.

Белорусского гражданства, согласно формулировкам закона, можно будет лишать даже тех лиц, у которых нет другого паспорта. Беларусь — одно из нескольких европейских государств, не подписавших Конвенцию ООН о сокращении безгражданства.

Новый закон, кроме того, обязывает белорусских граждан уведомлять власти о получении гражданства или вида на жительство в другом государстве. Под требование попадают и документы, дающие право на получение вида на жительство, например, карта поляка.

Напомним

Беларусь заочно осудила олимпийскую пловчину и активиста за выступления против страны. Суд признал олимпийскую медалистку Александру Герасименю и бывшего исполнительного директора белорусского "Фонда спортивной солидарности" Александра Опейкина виновными в призывах к санкциям против РБ.