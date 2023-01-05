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Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремістську діяльність

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 січня. УНН. Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства для людей, засуджених за екстремістську діяльність. Про це повідомляє УНН з посиланням на російську службу Радіо Свобода.

Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремістську діяльність

Деталі

За новим законом, який набуде чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм або “заподіяння тяжкої шкоди” інтересам держави. Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь — одна з кількох європейських держав, які не підписали Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Новий закон, крім того, зобов'язує білоруських громадян повідомляти владу про набуття громадянства або посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карту поляка.

Нагадаємо

Білорусь заочно засудила олімпійську плавчиню та активіста за виступи проти країни. Суд визнав олімпійську медалістку Олександру Герасименю та колишнього виконавчого директора білоруського "Фонду спортивної солідарності" Олександра Опейкіна винними у закликах до санкцій проти РБ.

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