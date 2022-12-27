Білорусь заочно засудила олімпійську плавчиню та активіста за виступи проти країни
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Суд визнав олімпійську медалістку Олександру Герасименю та колишнього виконавчого директора білоруського "Фонду спортивної солідарності" Олександра Опейкіна винними у закликах до санкцій проти РБ.
Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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“З серпня 2020 року по 20 травня 2022 року вони через ЗМІ та мережу Інтернет поширювали завідомо неправдиву інформацію та вигадки про події, що відбувалися на території Білорусі, про хід та результати виборчої кампанії 2020 року”, — повідомляє білоруське пропагандистське видання БелТА.
Обидва активісти втекли з країни.
Триразова олімпійська медалістка Герасименя та Опєйкін заснували “Білоруський фонд спортивної солідарності”, який об’єднує сотні білоруських спортсменів, які виступають проти самопроголошеного президента республіки олександра лукашенка.
Найбільші міжнародні змагання, які мали відбутися в Білорусі у 2021 році, були скасовані частково завдяки зусиллям фонду.
У липні 2022 року правитель Білорусі олександр лукашенко підписав закон, що дозволяє білоруським судам розглядати справи, навіть якщо обвинувачені перебувають за кордоном і навіть заочно виносити вироки до розстрілу.
Нагадаємо
Добровольці з Білорусі, що воюють в Україні проти російської армії, заявили про створення Білоруського добровольчого корпусу.