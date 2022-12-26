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Білоруси, що воюють за Україну, заявили про створення Білоруського добровольчого корпусу

Білоруси, що воюють за Україну, заявили про створення Білоруського добровольчого корпусу

Київ • УНН

 • 966004 перегляди

КИЇВ. 26 грудня. УНН. Добровольці з Білорусі, що воюють в Україні проти російської армії, заявили про створення Білоруського добровольчого корпусу («Беларускі дабраахвотніцкі корпус»). Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву організації.

Цитата

«Мета – деокупація України та Білорусі з російського полону. Наміри щодня підтверджуються знищенням ворога на фронті.
Ряди воїнів постійно зростають. Відданість обраному шляху щомиті бачать наші загиблі брати. Білорусь перш за все!», - йдеться в заяві корпусу.

Опозиційний білоруський ресурс Зеркало, повідомляє що на відео, яке опублікував ДБК присутні Ігор «Янки» Янков, а також Андрій «Безсмертний» Трацевський та співзасновник батальйону «Терор» Радіон «Гена» Батулін. Вони, ймовірно, підписують угоду про створення об'єднання.

Також вказано, що ряди бійців «щогодини зростають», але не говориться, скільки саме людей увійшло до складу БДК, чи є серед них українці чи представники інших національностей.

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