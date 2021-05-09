Лукашенко подписал декрет "о защите суверенитета" в случае смерти главы Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет “О защите суверенитета и конституционного строя”, которым предусматривается передача президентских полномочий Совету безопасности в случае гибели главы государства. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президента, пишет УНН.
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“Документом предусматривается, что в случае гибели Главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета Безопасности, на заседаниях которого председательствует Премьер-министр”, — говорится в сообщении.
Детали
При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом Безопасности определяется перечень мер по их обеспечению. Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.
Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет Безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.
“Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания”, — добавили в пресс-службе.
Контекст
17 апреля президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о подготовке на него и его сыновей покушения и причастности к этому спецслужб США. По его словам, людей, которые планировали покушение, задержали в Москве с помощью ФСБ. Он также считает, что к подготовке покушения причастно высшее политическое руководство США.
В ФСБ России заявили, что совместно с КГБ Беларуси задержали двух белорусских граждан, которые планировали на родине военный переворот с привлечением украинских националистов. Задержанными являются гражданин Беларуси Александр Федута и Юрий Зенкович, который имеет гражданство Беларуси и США. По данным ФСБ, они консультировались с представителями США и Польши.
В деле о госперевороте был задержан также глава партии БНФ Григорий Костусев.
18 апреля в КГБ Беларуси заявили, что задержанные по делу о попытке “государственного переворота” дают признательные показания.