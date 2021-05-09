Лукашенко підписав декрет "про захист суверенітету" на випадок смерті глави Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав декрет “Про захист суверенітету і конституційного ладу”, яким передбачається передача президентських повноважень Раді безпеки в разі загибелі глави держави. Про це повідомила в неділю пресслужба президента, пише УНН.
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“Документом передбачається, що в разі загибелі Глави держави внаслідок замаху, здійснення акту тероризму, зовнішньої агресії, інших насильницьких дій всі державні органи та їхні посадові особи діють відповідно до рішень Ради Безпеки, на засіданнях якої головує Прем’єр-міністр”, — йдеться в повідомленні.
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При цьому на території країни негайно вводиться надзвичайний або військовий стан, а Радою Безпеки визначається перелік заходів щодо їх забезпечення. Рішення Ради Безпеки є обов’язковими для всіх і підлягають безумовному виконанню.
Основним питанням буде питання проведення виборів. Рада Безпеки з участю губернаторів прийме рішення про їхнє проведення.
“Декрет спрямований на збереження незалежності та суверенітету країни. Декрет набуває чинності з моменту його підписання”, — додали в пресслужбі.
Контекст
17 квітня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про підготовку на нього і його синів замаху і причетності до цього спецслужб США. За його словами, людей, які планували замах, затримали в Москві за допомогою ФСБ. Він також вважає, що до підготовки замаху причетне вище політичне керівництво США.
У ФСБ Росії заявили, що спільно з КДБ Білорусі затримали двох білоруських громадян, які планували на батьківщині військовий переворот із залученням українських націоналістів. Затриманими є громадянин Білорусі Олександр Федута і Юрій Зенковіч, який має громадянство Білорусі та США. За даними ФСБ, вони консультувалися з представниками США і Польщі.
У справі про держпереворот був затриманий також глава партії БНФ Григорій Костусєв.
18 квітня в КДБ Білорусі заявили, що затримані у справі про спробу “державного перевороту” дають свідчення.