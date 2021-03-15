В Беларуси начали работу над "изменениями в конституции": парламент заявил, что "народ против радикальных реформ"

Детали

“Деятельность конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей — это вопрос доверия общества к ее результату”, — приводит обращение Лукашенко к участникам встречи агентство БелТА.

Президент Беларуси добавил, что многие предложения по изменению конституции уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках, в парламенте и при подготовке VI Всебелорусского народного собрания. “Поэтому главная задача конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок основного закона”, — сказал Лукашенко.

По его словам, ныне действующая белорусская конституция себя якобы не исчерпала. “С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален”, — выразил уверенность президент. Лукашенко напомнил, что, по данным недавнего опроса общественного мнения, более 65% его участников якобы “не считают нужным” менять конституцию. “Каждая норма основного закона должна служить главной цели — сохранить страну, чтобы было что передать нашим детям и внукам”, — сказал он.

По мнению Лукашенко, события прошлого года, когда после президентских выборов в августе в Беларуси начались акции протеста, показали стабильность существующей в стране социально-политической системы.

Белорусский президент сказал, что решение о формировании комиссии по подготовке поправок в конституцию было принято в феврале на VI Всебелорусском народном собрании. По словам Лукашенко, знаменательно, что комиссия начинает свою работу 15 марта, когда в Беларуси отмечается День конституции. Лукашенко добавил, что при формировании конституционной комиссии старались охватить все сферы жизни и деятельности общества. Поэтому в состав комиссии, по словам белорусского президента, вошли представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы.

Реакция лояльного парламента республики

Как сказал председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко на встрече президента Александра Лукашенко с членами Конституционной комиссии — абсолютное большинство белорусов якобы выступают против радикальных реформ при внесении изменений в конституцию страны и поддерживают идею сохранения президентской республики.

“Работа предстоит непростая, необходимо обеспечить дальнейшее развитие государства и общества, сохранив при этом суверенитет, гражданский мир и согласие. Это подтверждает и анализ тех предложений, которые поступили в ходе проведения диалоговых площадок и непосредственно в Палату представителей. Главный вывод — абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ”, — сказал Андрейченко, слова которого приводит издание “СБ. Беларусь сегодня”.

Он добавил, что на сегодняшний день практически никто не сомневается в таких непреложных ценностях, как независимость страны, социальное государство, многовекторный внешнеполитический курс, развитие дружеских отношений с Россией и участие в интеграционных процессах. “Люди поддерживают идею сохранения президентской республики, понимая, что именно она является гарантом эффективности изменений в экономике, государственном устройстве, общественном развитии”, — сказал Андрейченко.

Он подчеркнул, что к изменению конституции следует подходить крайне взвешенно. “Убежден, что потенциал действующей конституции еще далеко не исчерпан и ее корректировка должна осуществляться только по тем вопросам, которые действительно назрели и очевидны”, — сказал спикер. По его словам, об этом говорит и тот факт, что значительная часть поступивших предложений не касаются непосредственно конституции, а лежат в плоскости проблем реализации социальной, молодежной политики государства, вопросов экологии, жилья, жилищно-коммунального хозяйства. “Полагаю, нам следует решать эти вопросы, не раздувая конституционные нормы, а повышая качество и авторитет законов”, — сказал Андрейченко.

Ранее

Лукашенко уже заявлял, что “не будет президентом при новой конституции” Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что выступает за внесение поправок в конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента.

Напомним, в сентябре 2020 года Лукашенко заявил, что “следующие президентские выборы в Беларуси пройдут по новой конституции”. Разговоры о изменениях в конституцию Республики Беларусь президент страны Александр Лукашенко ведет активно на протяжении последнего года, ещё до начала массовых протестов в стране.

Например, в июне того года Лукашенко сказал, что изменения в беларусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем, имея в виду два года.

При этом весной 2020 года он говорил, что новая конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет.