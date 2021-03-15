У Білорусі почали роботу над "змінами до конституції": парламент заявив, що "народ проти радикальних реформ"

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“Діяльність конституційної комісії повинна носити гласний і відкритий характер. Доступність вашої роботи для ініціатив людей — це питання довіри суспільства до її результату”, — наводить звернення Лукашенко до учасників зустрічі агентство БелТА.

Президент Білорусі додав, що багато пропозицій щодо зміни конституції вже надійшли під час громадського обговорення на діалогових майданчиках, в парламенті і при підготовці VI Всебілоруського народного зібрання. “Тому головне завдання конституційної комісії — організувати широке обговорення пропонованих коригувань основного закону”, — сказав Лукашенко.

За його словами, нині діюча білоруська конституція себе нібито не вичерпала. “З нею ми сформувалися як суверенна, правова, незалежна, соціальна держава, і через більш 25 років цей документ абсолютно актуальний”, — висловив упевненість президент. Лукашенко нагадав, що, за даними недавнього опитування громадської думки, більше 65% його учасників нібито “не вважають за потрібне” змінювати Конституцію. “Кожна норма основного закону повинна служити головній меті — зберегти країну, щоб було що передати нашим дітям і онукам”, — сказав він.

На думку Лукашенка, події минулого року, коли після президентських виборів в серпні в Білорусі почалися акції протесту, показали стабільність існуючої в країні соціально-політичної системи.

Білоруський президент сказав, що рішення про формування комісії з підготовки поправок до конституції було прийнято в лютому на VI Всебілоруських народних зборах. За словами Лукашенка, знаменно, що комісія починає свою роботу 15 березня, коли в Білорусі відзначається День конституції. Лукашенко додав, що при формуванні конституційної комісії намагалися охопити всі сфери життя і діяльності суспільства. Тому до складу комісії, за словами білоруського президента, увійшли представники державних органів, юридичної науки, громадських об’єднань, різних галузей економіки і соціальної сфери.

Реакція лояльного парламенту республіки

Як сказав голова Палати представників Національних зборів Білорусі (нижня палата парламенту) Володимир Андрейченко на зустрічі президента Олександра Лукашенка з членами Конституційної комісії — абсолютна більшість білорусів нібито виступають проти радикальних реформ при внесенні змін до конституції країни і підтримують ідею збереження президентської республіки.

“Робота має бути непроста, необхідно забезпечити подальший розвиток держави і суспільства, зберігши при цьому суверенітет, громадянський мир і злагоду. Це підтверджує і аналіз тих пропозицій, які надійшли в ході проведення діалогових майданчиків і безпосередньо в Палату представників. Головний висновок — абсолютна більшість населення виступає проти радикальних реформ”, — сказав Андрейченко, слова якого наводить видання" СБ. Білорусь сьогодні“.

Він додав, що на сьогоднішній день практично ніхто не сумнівається в таких непорушних цінностях, як незалежність країни, соціальна держава, багатовекторний зовнішньополітичний курс, розвиток дружніх відносин з Росією і участь в інтеграційних процесах. “Люди підтримують ідею збереження президентської республіки, розуміючи, що саме вона є гарантом ефективності змін в економіці, державному устрої, суспільному розвитку”, — сказав Андрейченко.

Він підкреслив, що до зміни конституції слід підходити вкрай виважено. “Переконаний, що потенціал чинної конституції ще далеко не вичерпаний і її коригування повинне здійснюватися тільки з тих питань, які дійсно назріли і очевидні”, — сказав спікер. За його словами, про це говорить і той факт, що значна частина пропозицій, що надійшли не стосуються безпосередньо конституції, а лежать в площині проблем реалізації соціальної, молодіжної політики держави, питань екології, житла, житлово-комунального господарства. “Вважаю, нам слід вирішувати ці питання, не роздуваючи конституційні норми, а підвищуючи якість і авторитет законів”, — сказав Андрейченко.

Раніше

Лукашенко вже заявляв, що “не буде президентом при новій конституції” Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що виступає за внесення поправок до конституції і переконаний в необхідності скоригувати повноваження президента.

Нагадаємо, у вересні 2020 року Лукашенко заявив, що “наступні президентські вибори в Білорусі пройдуть за новою конституцією”. Розмови про зміни до конституції Республіки Білорусь президент країни Олександр Лукашенко веде активно протягом останнього року, ще до початку масових протестів в країні.

Наприклад, в червні того року Лукашенко сказав, що зміни в білоруську конституцію можуть бути внесені в доступному для огляду майбутньому, маючи на увазі два роки.

При цьому навесні 2020 року його говорив, що нова конституція Білорусі може бути прийнята в найближчі п’ять років.