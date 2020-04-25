Лукашенко заявив, що у найближчі 5 років у Білорусі можуть прийняти нову конституцію
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нова Конституція Білорусі може бути прийнята в найближчі п’ять років, заявив журналістам президент країни Олександр Лукашенко. Його слова передає місцеве агентство “БелТА”, пише УНН.
“Тут однозначно можна відповісти, що ми в новій п’ятирічці, швидше за все, будемо мати нову Конституцію”, — сказав Лукашенко.
При цьому президент підкреслив, що майбутні вибори, які заплановані у 2020 році, пройдуть відповідно до діючого основного закону. “Можна однозначно сказати, що ми їх будемо проводити за Конституцією, як я і обіцяв”, — зазначив він.
Президентські вибори в Білорусі повинні відбутися не пізніше 30 серпня, точна дата ще не визначена. Раніше Лукашенко заявив, що має намір висунути свою кандидатуру на пост глави держави.
Додамо, Білорусь планує змінити деякі елементи державного герба.