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Лукашенко заявив, що "не буде президентом при новій конституції" Білорусі

Лукашенко заявив, що "не буде президентом при новій конституції" Білорусі

Київ • УНН

 • 14225 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент республіки Білорусь Олександр Лукашенко заявив, що він “не буде президентом при новій конституції” в країні, пише УНН з посиланням на державне білоруське агентство БелТА.

“Жодну конституцію я під себе не роблю. З новою конституцією я вже з вами президентом працювати не буду. Тому заспокойтеся, спокійно це переносіть”, — сказав Лукашенко в п’ятницю під час зустрічі з колективом 6-ї міської клінічної лікарні Мінська, повідомляє агентство БелТА.

Олександр Лукашенко заявив, що виступає за внесення поправок до конституції і переконаний в необхідності скоригувати повноваження президента. “Я прихильник нової конституції. Не тому, що демократію якусь треба. Не в демократії справа, — сказав він. — Мене що в цій ситуації хвилює: незнайомому президенту таку конституцію віддавати не можна. Буде біда”.

“У нас дуже серйозна конституція. Казахстан, Росія, ми — мабуть, ось три просунутих держави, які мають таку серйозну жорстку конституцію, де від рішення президента залежить все. З цієї точки зору, розуміючи, що не дай бог прийде людина і захоче розв’язати війну та інше... Так, треба нам створити нову Конституцію, але вигідну для нашої країни, щоб потім країна не обвалилася”, — вирішив сказати білоруський президент.

Нагадаємо, у вересні Лукашенко заявив, що “наступні президентські вибори в Білорусі пройдуть за новою конституцією”. Розмови про зміни до конституції Республіки Білорусь президент країни Олександр Лукашенко веде активно протягом цього року, ще до початку масових протестів в країні.

Наприклад, в червні цього року Лукашенко сказав, що зміни в білоруську конституцію можуть бути внесені в доступному для огляду майбутньому, маючи на увазі два роки.

При цьому навесні він говорив, що нова конституція Білорусі може бути прийнята в найближчі п’ять років.

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