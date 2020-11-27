Лукашенко заявил, что "не будет президентом при новой конституции" Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что он “не будет президентом при новой конституции” в стране, пишет УНН со ссылкой на государственное беларусское агентство БелТА.
“Никакую конституцию я под себя не делаю. С новой конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите”, — сказал Лукашенко в пятницу во время встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска, сообщает агентство БелТА.
Александр Лукашенко заявил, что выступает за внесение поправок в конституцию и убежден в необходимости скорректировать полномочия президента. “Я сторонник новой конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело, — сказал он. — Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую конституцию отдавать нельзя. Будет беда”.
“У нас очень серьезная конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную жесткую конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее... Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась”, — решил сказать беларусский президент.
Напомним, в сентябре Лукашенко заявил, что “следующие президентские выборы в Беларуси пройдут по новой конституции”. Разговоры о изменениях в конституцию Республики Беларусь президент страны Александр Лукашенко ведет активно на протяжении этого года, ещё до начала массовых протестов в стране.
Например, в июне этого года Лукашенко сказал, что изменения в беларусскую конституцию могут быть внесены в обозримом будущем, имея в виду два года.
При этом весной он говорил, что новая конституция Беларуси может быть принята в ближайшие пять лет.