Лукашенко: Беларусь самостоятельно разберется с "вагнеровцами", если прокуроры Украины и России не приедут
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Если прокуроры Украины и России не приедут, то Беларусь самостоятельно решит проблему с задержанными боевиками ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает УНН со ссылкой на портал Tut.by.
"Мы с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным договорились, что детально все факты и факторы, которые сегодня налицо, мы рассмотрим, мы разберемся. Украина подключилась к этому, насколько я информирован, прислали свои предложения и замечания", - отметил Лукашенко.
Однако, по его словам, пока никто не приехал, и белорусский прокурор ждет приезда.
Лукашенко отметил, что если прокуроры России и Украины не приедут, то Беларусь разберется самостоятельно и решит эту проблему.
Он также заявил, что "предложения прокурорам и отказ сюда приехать говорит о том, что наплевать им на судьбы этих ребят".
Напомним, Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и России из-за задержанных "вагнеровцев".
Позже генеральный прокурор Ирина Венедиктова провела телефонный разговор с генеральным прокурором Республики Беларусь Александром Конюком. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, Венедиктова подтвердила белорусскому коллеге намерение Украины спрашивать выдачу 28 человек, среди которых - 9 украинцев, которые 29 июля были задержаны правоохранительными органами Беларуси.
Как сообщал УНН, 29 июля белорусскими правоохранительными органами были задержаны 33 человека, некоторые из них были представителями частной военной компании "Вагнер".
Стоит отметить, имена многих задержанных в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта "Миротворец". Большинство из них, по данным сайта, воевали на оккупированной части Донбасса. В то же время, как сообщал УНН, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия "не признает украинское гражданство" задержанных в Беларуси наемников ППК "Вагнера".
Также напомним, что 5 августа Владимир Зеленский и Александр Лукашенко обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси участников военных действий на Донбассе.