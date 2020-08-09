Лукашенко: Білорусь самостійно розбереться з "вагнерівцями", якщо прокурори України та Росії не приїдуть
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Якщо прокурори України та Росії не приїдуть, то Білорусь самостійно розв'яже проблему із затриманими бойовиками ПВК "Вагнер". Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає УНН із посиланням на портал Tut.by.
"Ми з президентом (Росії Володимиром – ред.) Путіним домовилися, що детально всі факти і фактори, які сьогодні незаперечні, ми розглянемо та розберемося. Україна підключилася до цього, наскільки я поінформований, надіслали свої пропозиції та зауваження", - зазначив Лукашенко.
Водночас, за його словами, поки ніхто не приїхав, і білоруський прокурор чекає приїзду.
Лукашенко зазначив, що якщо прокурори України та Росії не приїдуть, то Білорусь розбереться самостійно і вирішить цю проблему.
Він також заявив, що "пропозиції прокурорам і відмова приїхати в Білорусь говорить про те, що їм байдуже на долі хлопців".
Нагадаємо, Лукашенко доручив запросити до Білорусі генпрокурорів України та Росії через затриманих "вагнерівців".
Пізніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова провела телефонну розмову з генеральним прокурором Республіки Білорусь Олександром Конюком. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, Венедіктова підтвердила білоруському колезі намір України запитувати видачу 28 осіб, серед яких - 9 українців, які 29 липня були затримані правоохоронними органами Білорусі.
Як повідомляв УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 особи, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".
Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини. Водночас, як повідомляв УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".
Також нагадаємо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих у Білорусі учасників воєнних дій на Донбасі.