Лукашенко будет баллотироваться на шестой президентский срок
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на очередной, уже шестой президентский срок. С соответствующим заявлением он выступил 1 марта на пресс-конференции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Все будет нормально, согласно закону. Исходя из нынешнего моего состояния, а также страны и отношения ко мне, я не смогу не выдвинуть свою кандидатуру на пост президента", - сказал он.
По его словам, он будет выдвигаться кандидатом в президенты на новый срок для того, чтобы его потом "не обвинили в трусости и что он в трудную минуту сбежал". "Я выдвину свою кандидатуру, вы избирайте любого и можете за меня не голосовать", - сказал Лукашенко.
Ранее председатель Центризибиркома Беларуси Лидия Ермошина заявляла, что выборы президента республики и депутатов парламента в 2020 году не будут проводиться в одно и то же время, одну из кампаний целесообразней провести 1 декабря 2019 года.
Скорее всего дата проведения выборов станет известна в апреле, когда президент выступит с посланием к парламенту.
Белорусский лидер также считает, что в стране необходимо принять новую конституцию. "Я склонен сегодня к тому, что новую конституцию нам придется принимать. Нам придется усиливать другие ветви власти - исполнительную, законодательную", - отметил Лукашенко.
Напомним, Александр Лукашенко является бессменным президентом Беларуси уже 25 лет – с 1994 года.