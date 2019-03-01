Лукашенко балотуватиметься на шостий президентський термін

"Все буде нормально, відповідно до закону. Виходячи з нинішнього мого стану, а також країни і ставлення до мене, я не зможу не висунути свою кандидатуру на пост президента", - сказав він.

За його словами, він буде висуватися кандидатом в президенти на новий термін для того, щоб його потім "не звинуватили в боягузтві і що він у важку хвилину втік". "Я висуну свою кандидатуру, ви обирайте будь-якого і можете за мене не голосувати", - сказав Лукашенко.

Раніше голова Центрізібіркома Білорусі Лідія Єрмошина заявляла, що вибори президента республіки і депутатів парламенту в 2020 році не будуть проводитися в один і той же час, одну з кампаній доцільніше провести 1 грудня 2019 року.

Швидше за все дата проведення виборів стане відома в квітні, коли президент виступить з посланням до парламенту.

Білоруський лідер також вважає, що в країні необхідно прийняти нову конституцію. "Я схильний сьогодні до того, що нову конституцію нам доведеться приймати. Нам доведеться посилювати інші гілки влади - виконавчу, законодавчу", - зазначив Лукашенко.

Нагадаємо, Олександр Лукашенко є беззмінним президентом Білорусі вже 25 років - з 1994 року.