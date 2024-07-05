В Луганской области из Макеевки эвакуированы трое местных. Трое суток Грековка, Макеевка и Невское - в эпицентре вражеских атак. На оккупированных территориях Старобельщина содрогнулась от ужасного преступления: с разницей в неделю нашли двух девушек, жестоко изнасилованных, замученных и убитых, убийцей оказался судимый российский военный, сообщили в пятницу в Луганской ОВА, пишет УНН.

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"Уже трое суток подряд наши Грековка, Макеевка и Невское - в эпицентре вражеских атак. За сутки здесь произошло 14 боестолкновений (...) По Макеевке и Невскому россияне 18 раз били из артиллерии, последнее трижды накрывали огнем из РСЗО. 45 раз использовали БПЛА. Жизнь в этих населенных пунктах превратилась в сплошной ад. (...) Вчера из Макеевки собственным транспортом выехали супруги пенсионного возраста, которые теперь будут жить у родственников на Харьковщине. Также удалось эвакуировать в Славянск женщину (...)", - сообщил глава Луганской ОГА Артем Лысогор.

Пока российские войска безуспешно штурмуют наши позиции, по данным ОВА, на оккупированных территориях "в "лнр" готовятся к нашему контрнаступлению: "главному управлению мчс лнр" дано поручение определить общую потребность в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны".

"Кроме того, "мчс лнр" поручено: создание, реконструкция и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, находящихся в собственности "лнр". Соответствующее постановление обнародовало "правительство республики", - указали в ОВА.

Также сообщается, что оккупанты продлили ограничения на пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств, якобы с целью обеспечения особого противопожарного режима. Ввели штрафы: для физических лиц от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических - от 600 тысяч до миллиона рублей. "На самом деле, в лесополосах прячут военную технику, поэтому людям туда нельзя. Как всегда прикрываются заботой о гражданских. Так же и с дорогами, которые оккупанты за более чем два года войны разбили военной техникой, но выдают проблемы с дорожным покрытием за старые. А потом снимают пропагандистские ролики о ремонте инфраструктуры", - отметили в ОВА.

"На днях Старобельщина содрогнулась от ужасного преступления: с разницей в неделю вновь нашли двух девушек, жестоко изнасилованных, замученных и убитых. Убийцей оказался дважды судимый за групповое изнасилование российский военный. Такие они "асвабадители": палачи и убийцы. За каждое преступление, совершенное на нашей земле, оккупанты будут наказаны", - указали в ОВА.

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