Луганкая область стала адом для россиян: ВСУ отразили попытки захватить трассу Лисичанск-Бахмут
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Луганская область таки стала адом для россиян: почти пять месяцев орки не могут осилить область. Об этом рассказал глава области Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Белогоровка и Верхнекаменка продолжают держать оборону. Наши защитники отбили попытки рашистов «перерезать» трассу Лисичанск-Бахмут. орки хотели захватить «дорогу жизни», чтобы после перегруппировки начать штурмовать", – говорится в сообщении.
Детали
Для поиска слабых мест в нашей обороне, оккупанты отправляют ДРГ, которые с задачи не возвращаются, отметил Гайдай.
Так же как и вражеские склады в глубоком тылу, диверсанты постоянно уничтожаются нашими войсками.
"Партизаны тоже работают…", - добавил он.
Ранее
В Луганской области значительно уменьшилось количество обстрелов. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов БК в тылу, россияне теперь работают «с колес» – то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами.