Луганщина стала пеклом для росіян: ЗСУ відбили спроби захопити трасу Лисичанськ-Бахмут
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Луганщина таки стала пеклом для росіян: майже п‘ять місяців орки не можуть подужати область. Про це розповів очільник області Сергій Гайдай, передає УНН.
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"Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили намагання рашистів «перерізати» трасу Лисичанськ-Бахмут. орки хотіли захопити «дорогу життя», щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - йдеться в повідомленні.
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Для пошуку слабких місць в нашій обороні, окупанти відправляють ДРГ, які з завдання не повертаються, зазначив Гайдай.
Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами.
"Партизани теж працюють…", - додав він.
Раніше
На Луганщині значно зменшилась кількість обстрілів. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють «з колес» - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами.