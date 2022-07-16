Луганщина стала пеклом для росіян: ЗСУ відбили спроби захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

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"Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили намагання рашистів «перерізати» трасу Лисичанськ-Бахмут. орки хотіли захопити «дорогу життя», щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - йдеться в повідомленні.

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Для пошуку слабких місць в нашій обороні, окупанти відправляють ДРГ, які з завдання не повертаються, зазначив Гайдай.

Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами.

"Партизани теж працюють…", - додав він.

Раніше

На Луганщині значно зменшилась кількість обстрілів. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють «з колес» - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами.