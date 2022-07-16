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Луганщина стала пеклом для росіян: ЗСУ відбили спроби захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Луганщина стала пеклом для росіян: ЗСУ відбили спроби захопити трасу Лисичанськ-Бахмут

Київ • УНН

 • 282813 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Луганщина таки стала пеклом для росіян: майже п‘ять місяців орки не можуть подужати область. Про це розповів очільник області Сергій Гайдай, передає УНН.

Цитата

"Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону. Наші захисники відбили намагання рашистів «перерізати» трасу Лисичанськ-Бахмут. орки хотіли захопити «дорогу життя», щоб після перегрупування почати штурмувати Бахмут", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Для пошуку слабких місць в нашій обороні, окупанти відправляють ДРГ, які з завдання не повертаються, зазначив Гайдай.

Так як і ворожі склади в глибокому тилу, диверсанти постійно знищуються нашими військами.

"Партизани теж працюють…", - додав він.

Раніше

На Луганщині значно зменшилась кількість обстрілів. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють «з колес» - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами.

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