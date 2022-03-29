Луганская область: российские обстрелы привели к 14 пожарам, повреждены 10 жилых домов

Детали

Враг открывал огонь по Северодонецке, Рубежном, Лисичанске, пгт Новотошковское, пгт Сиротино.

Разрушению подверглись 16 объектов - 2 многоквартирных и 7 частных жилых домов, помещения лаборатории пожарной части, объекты инфраструктуры. Погибших и пострадавших не найдено.

Кроме того, днем повреждена мощная линия электропередачи напряжением 110 кВ, которая соединяла города Луганской области. Сейчас Северодонецк полностью обесточен.

Отключены от питания насосные станции, отсутствует централизованная подача воды. Время ремонта будет зависеть от объемов повреждений, добавил председатель ОГА.

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