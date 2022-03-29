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Луганщина: російські обстріли призвели до 14 пожеж, пошкоджено 10 житлових будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські обстріли в Луганській області призвели до 14 пожеж, пошкоджено 10 житлових будинків, електропостачання намагаються відновити. Про це УНН пише з посиланням на повідомлення голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Луганщина: російські обстріли призвели до 14 пожеж, пошкоджено 10 житлових будинків

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Ворог відкривав вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, смт Новотошківське, смт Сиротине.

Руйнації зазнали 16 об’єктів - 2 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків, приміщення лабораторії пожежної частини, об’єкти інфраструктури. Загиблих та постраждалих не знайдено.

Крім того, вдень пошкоджено потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений.

Відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень, додав голова ОДА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Луганській області російські окупанти всю ніч обстрілювали житлові будинки - Гайдай

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