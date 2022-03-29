Луганщина: російські обстріли призвели до 14 пожеж, пошкоджено 10 житлових будинків

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Ворог відкривав вогонь по Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, смт Новотошківське, смт Сиротине.

Руйнації зазнали 16 об’єктів - 2 багатоквартирних та 7 приватних житлових будинків, приміщення лабораторії пожежної частини, об’єкти інфраструктури. Загиблих та постраждалих не знайдено.

Крім того, вдень пошкоджено потужну лінію електропередачі напругою 110 кВ, яка з’єднувала міста Луганщини. Наразі Сєвєродонецьк повністю знеструмлений.

Відключені від живлення насосні станції, відсутня централізована подача води. Час ремонту залежатиме від обсягів пошкоджень, додав голова ОДА.

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