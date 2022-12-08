Луганская область: Гайдай озвучил два основных направления боевых действий

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«В Луганской области ситуация отличается кардинально по двум направлениям. Если брать Донецкое направление, там, где знаменитый уже населенный пункт Белогоровка, – там ВСУ держат оборону, ежедневно отражают огромное количество атак со стороны российских оккупационных войск. Их постоянно обстреливают из всей ствольной артиллерии, работает вражеская авиация. Но населенный пункт держат. Что касается направления со стороны Харьковской области – Сватово, Кременная – там у наших защитников позиции гораздо лучше. Мы понемногу продвигаемся вперед», – сообщил Гайдай.

Но он добавил, что продвижение происходит тяжело, ведь оккупанты успели подтянуть значительное количество и техники, и личного состава. Пока там базируются и свежемобилизованные россияне, и зеки, и кадыровцы, и регулярные войска, и часть десантников, переброшенных с Херсонского направления.

«Не надо ждать стремительной операции, как в Харькове. Потому эффекта неожиданности уже нет. И все равно, я уверен, что в ближайшее время Генштаб нас порадует хорошими новостями», – отметил Гайдай.

Дополнение

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до конца зимы украинские военные могут выйти на границы 24 февраля.