Луганщина: Гайдай озвучив два основні напрямки бойових дій
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На Луганщині основні бойові дії відбуваються по двох напрямках: у районі Білогорівки, де українські війська ведуть оборону, та в районі Сватового і Кремінної, де йде потроху просування вперед. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«На Луганщині ситуація відрізняється кардинально з двох напрямків. Якщо брати Донецький напрямок, там, де славнозвісний вже населений пункт Білогорівка, – там ЗСУ тримають оборону, щоденно відбивають величезну кількість атак з боку російських окупаційних військ. Їх постійно обстрілюють з усієї ствольної артилерії, працює ворожа авіація. Але населений пункт тримають. Що стосується напрямку з боку Харківської області – Сватове, Кремінна – там в наших захисників позиції набагато кращі. Ми потроху просуваємося вперед», – повідомив Гайдай.
Але він додав, що просування відбувається важко, адже окупанти встигли підтягнути значну кількість і техніки, і особового складу. Наразі там базуються і свіжомобілізовані росіяни, і зеки, і кадирівці, і регулярні війська, і частина десантників, яких перекинули з Херсонського напрямку.
«Не треба чекати стрімкої операції, як в Харкові. Бо ефекту несподіванки вже немає. Та все одно, я впевнений, що найближчим часом Генштаб нас порадує добрими новинами», – зазначив Гайдай.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що до кінця зими українські військові можуть вийти на кордони 24 лютого.