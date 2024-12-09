Лучшие документалки 2024 года: CNN включил в список ленту о ресторане украинской кухни в Нью-Йорке
Киев • УНН
Лента "Радуга: на углу в центре мира" об украинском ресторане в Нью-Йорке попала в список лучших документалок CNN 2024 года. Заведение, открытое в 1950-х, собрало $500 000 в помощь Украине во время войны.
CNN включил ленту о ресторане украинской кухни в Нью-Йорке в список лучших документалок 2024 года, пишет УНН.
Детали
В подборку лучших документальных фильмов по версии CNN вошла лента "Радуга: на углу в центре мира".
В сюжете фильма говорится об истории создания украинского ресторана, который открылся в Нью-Йорке в 1950-х. Режиссер ленты Майкл Фиоре – постоянный гость заведения с самых 90-х.
Это документальный фильм, рассказывающий об эволюции основного блюда в районе "Маленькая Украина" в Ист-Виллидж в Нью-Йорке. В заведении подаются такие блюда как вареники и гуляш.
С начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины заведение значительно поддержало Украину, в частности было собрано 500 000 долларов на помощь. Также, возросло количество посетителей заведения.
Посмотреть фильм можно на Apple TV+.
Напомним
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