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Луческу раскритиковал агрессивные действия тренеров "Шахтера" в матче за Суперкубок

Киев  •  УНН

 • 25595 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Главный тренер киевлян Мирча Луческу провел послематчевую пресс-конференцию по итогам игры с “Шахтером” за Суперкубок Украины (0: 3), передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

Цитата

Луческу остался негативно потрясенным действиями тренерского штаба “Шахтера” и некоторых игроков донецкой команды в матче.

“В сегодняшней игре отсутствовал fair play со стороны скамейки запасных” Шахтера “. Когда играют две лучшие команды страны, мы не можем допускать такого поведения. Это не красит наш чемпионат. Также мне совершенно не понравилась атмосфера агрессивности, которая царила в этой игре. Не понравились выходы на поле тренерского штаба соперника. Кроме того, со скамейки „Шахтера“ игроки и тренеры постоянно выбегали и кричали в нашу сторону. Это можно считать моим ответом на вчерашнее заявление о том, что мы якобы оказываем давление на судей. Я такого не замечаю, вижу только то, что мы получаем больше фолов и желтых карточек, чем соперник. Мне кажется, что это отсутствие уважения к нашей команде, тренерский штаб и игроков. Я никогда не допускал комментариев по поводу поведения других соперников, но когда нас атакуют, мы должны дать ответ ”, - признался Луческу.

Однако тренер назвал заслуженной победой “Шахтера”.

“Эта игра могла и не состояться, ведь мы выиграли и чемпионат, и Кубок Украины. Я ожидал, что мои игроки не достигнут того уровня мотивации, на котором находились наши соперники. Такие матчи часто играют до первого гола. К сожалению, мы не реализовали свои моменты, а соперник забил. Нам нужно было смелее выходить в атаку, а технические и быстрые игроки „Шахтера“ этим воспользовались, забив два мяча. Заслуженная победа соперника, с чем их поздравляю ”, - подчеркнул коуч.

Контекст

Дубль Траоре решил судьбу игры с “Динамо”.

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