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“Шахтар” розгромив “Динамо” у матчі за Суперкубок України

“Шахтар” розгромив “Динамо” у матчі за Суперкубок України

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. “Шахтар” і “Динамо” провели в Києві на НСК “Олімпійський” матч за Суперкубок України з футболу, повідомляє кореспондент УНН.

Деталі

На 30-й хвилині зустрічі після навісу з лицьової лінії конвертувався у невдалий удар головою Марлоса, проте на добиванні вдало спрацював форвард Ласіна Траоре. По перерві “гірники” ще двічі засмутили володіння воріт Дениса Бойка. Траоре оформив дубль з передачі Ісмаїлі, а Алан Патрік поставив крапку у протистоянні — 3:0.

Стартові склади команд:

“Шахтар”: Пятов (к) — Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі — Степаненко, Майкон — Марлос, Патрік, Педрінью — Траоре

“Динамо”: Бойко — Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко — Сидорчук (к), Шапаренко — Циганков, Буяльський, Де Пена — Супряга.

Довідка

Раніше “Шахтар” і “Динамо” 13 разів розігрували між собою Суперкубок. В основний час “гірники” перемагали тричі з однаковим рахунком 2:0 (у 2014, 2015 та 2017 роках). А до цього донеччани двічі після нічийного результату 1:1 вигравали в киян у серії пенальті (2005, 2008). Три останні роки трофей брали “динамівці” (2018, 2019, 2020).

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