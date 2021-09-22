"Шахтер" разгромил "Динамо" в матче за Суперкубок Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 23 сентября. УНН. “Шахтер” и “Динамо” провели в Киеве на НСК “Олимпийский” матч за Суперкубок Украины по футболу, сообщает корреспондент УНН.
Детали
На 30-й минуте встречи после навеса с лицевой линии конвертировался в неудачный удар головой Марлоса, однако на добивании удачно сработал форвард Траоре. После перерыва “горняки” еще дважды огорчили владения ворот Дениса Бойко. Траоре оформил дубль с передачи Исмаили, а Алан Патрик поставил точку в противостоянии — 3: 0.
Стартовые составы команд:
“Шахтер”: Пятов (к) — Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Майкон — Марлос, Патрик, Педринью — Траоре
“Динамо”: Бойко — Кендзера, Сирота, мешкотно, Миколенко — Сидорчук (к), Шапаренко — Цыганков, Буяльский, где Пена — Супряга.
Справка
Ранее “Шахтер” и “Динамо” 13 раз разыгрывали между собой Суперкубок. В основное время “горняки” побеждали трижды с одинаковым счетом 2: 0 (в 2014, 2015 и 2017 годах). А до этого дончане дважды после ничейного результата 1: 1 выигрывали у киевлян в серии пенальти (2005, 2008). Три последних года трофей брали “динамовцы” (2018, 2019, 2020).