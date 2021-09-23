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Луческу розкритикував агресивні дії тренерів “Шахтаря” у матчі за Суперкубок

Луческу розкритикував агресивні дії тренерів “Шахтаря” у матчі за Суперкубок

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 вересня. УНН. Головний тренер киян Мірча Луческу провів післяматчеву прес-конференцію за підсумками гри із “Шахтарем” за Суперкубок України (0:3), передає УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Цитата

Луческу залишився негативно враженим діями тренерського штабу “Шахтаря” та деяких гравців донецької команди в матчі.

“У сьогоднішній грі був відсутній fair play з боку лави запасних „Шахтаря“. Коли грають дві найкращі команди країни, ми не можемо допускати такої поведінки. Це не прикрашає наш чемпіонат. Також мені абсолютно не сподобалася атмосфера агресивності, яка панувала в цій грі. Не сподобалися виходи на поле тренерського штабу суперника. Крім того, з лави „Шахтаря“ гравці та тренери постійно вибігали і кричали в нашу сторону. Це можна вважати моєю відповіддю на вчорашню заяву про те, що ми нібито чинимо тиск на суддів. Я такого не помічаю, бачу лише те, що ми отримуємо більше фолів і жовтих карток, ніж суперник. Мені здається, що це відсутність поваги до нашої команди, тренерського штабу і гравців. Я ніколи не допускав коментарів з приводу поведінки інших суперників, але коли нас атакують, ми повинні дати відповідь”, — зізнався Луческу.

Проте тренер назвав заслуженою перемогою “Шахтаря”.

“Ця гра могла і не відбутися, адже ми виграли і чемпіонат, і Кубок України. Я очікував, що мої гравці не досягнуть того рівня мотивації, на якому перебували наші суперники. Такі матчі часто граються до першого гола. На жаль, ми не реалізували свої моменти, а суперник забив. Нам потрібно було сміливіше виходити в атаку, а технічні і швидкі гравці „Шахтаря“ цим скористалися, забивши два м’ячі. Заслужена перемога суперника, з чим їх вітаю”, — підкреслив коуч.

Контекст

Дубль Траоре вирішив долю гри з “Динамо”.

Українські Національні Новини

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