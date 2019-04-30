Лотерейный билет с выигрышем в 1 млн грн продано на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В государственную лотерею "Лото-Забава" сорвано 1 млн грн. Счастливый билет продан в Волынской области, сообщает УНН со ссылкой на сайт оператора государственных лотерей "М.С.Л.".
"Выигрышный билет №0326063 был приобретен на фирменном островке "М.С.Л.", который находится в магазине по адресу: г.Владимир-Волынский, ул. Богдана Хмельницкого, 12. Победитель стал 327-м счастливчиком на счетчике "Фабрики миллионеров" и пятнадцатым в этом году", - сообщили в компании.
"М.С.Л." традиционно приглашает новоиспеченного миллионера приобщиться к элитарному "КЛУБУ МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л.", посетить Киев и провести невероятные выходные в рамках подарочной программы "Два дня из жизни миллионера" для двух человек.
Этим приглашением уже воспользовалась одна из почетных участников "КЛУБА МИЛЛИОНЕРОВ "М.С.Л." - Светлана Громова вместе со своим мужем Николаем.