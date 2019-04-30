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22 березня, 17:51 • 68619 перегляди

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22 березня, 16:18 • 113668 перегляди

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22 березня, 15:05 • 100688 перегляди

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22 березня, 14:14 • 100723 перегляди

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22 березня, 11:43 • 80188 перегляди

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22 березня, 04:30 • 100742 перегляди

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Лотерейний білет з виграшем в 1 млн грн продано на Волині

Лотерейний білет з виграшем в 1 млн грн продано на Волині

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У державну лотерею "Лото-Забава" зірвано 1 млн грн. Щасливий білет продано у Волинській області, повідомляє УНН з посиланням на сайт оператора державних лотерей "М.С.Л.".

"Виграшний білет №0326063 було придбано на фірмовому острівку "М.С.Л.", розташований у магазині за адресою: м.Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького, 12. Переможець став 327-м щасливчиком на лічильнику "Фабрики мільйонерів" і п'ятнадцятим у цьому році", - повідомили в компанії.

"М.С.Л." традиційно запрошує новоспеченого мільйонера долучитися до елітарного "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", завітати до Києва та провести неймовірні вихідні у рамках подарункової програми "Два дні з життя мільйонера" для двох осіб.

Цим запрошенням уже скористалася одна з почесних учасниць "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л." - Світлана Громова разом зі своїм чоловіком Миколаєм.

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