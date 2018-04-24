Летчикам в Украине повысили зарплату

"... только что подписал приказ о повышении денежного довольствия военнослужащим, входящим в летный состава ВС Украины, установив 100% надбавку за выполнение особо важных заданий", - написал Полторак.

По информации министра, денежное обеспечение командира бригады было 17 000 гривен, а теперь составит - 28 000 гривен, командира эскадрильи было - 13 000 гривен, а составит - 21 000 гривен, летчиков - было 12 000 гривен, а составит - 17 000 гривен.

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Увеличение денежного обеспечения состоится в мае 2018 года.

"Указанное решение будет способствовать поднятию престижа профессии военного летчика и улучшению социальной защиты летного состава ВС Украины", - подчеркнул Полторак.