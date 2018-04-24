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Льотчикам в Україні підвищили зарплату

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Українським льотчикам підвищили заробітну плату. Відповідний наказ підписав міністр оборони Степан Полторак, передає УНН із посиланням на повідомлення міністра у Facebook.

Льотчикам в Україні підвищили зарплату

"...щойно підписав наказ про підвищення грошового забезпечення військовослужбовцям, які входять до льотного складу ЗС України, встановивши 100% надбавку за виконання особливо важливих завдань", - написав Полторак.

За інформацією міністра, грошове забезпечення командира бригади було 17 тисяч гривень, а тепер становитиме - 28 тисяч гривень, командира ескадрильї було – 13 тисяч гривень, а становитиме – 21 тисячу гривень, льотчиків – було 12 тисяч гривень, а становитиме – 17 тисяч гривень.

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Збільшення грошового забезпечення відбудеться у травні 2018 року.

"Зазначене рішення сприятиме підняттю престижу професії військового льотчика та покращенню соціального захисту льотного складу ЗС України", - наголосив Полторак.

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