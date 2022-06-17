Лос-Анджелес, Торонто, Мехико: ФИФА объявила города-хозяева ЧМ-2026

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Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июня. УНН. Президент ФИФА Джанни Инфантино объявил города-организаторы чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2026 году, передает УНН.

Детали

Руководящий орган футбола ФИФА объявил 16 городов – 11 в США, три в Мексике и два в Канаде – выигравших из 22 заявок, поданных на специальном мероприятии в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

Однако пока неизвестно, где будет сыграна первая игра или финал чемпионата.

К 2026 году футбол станет видом спорта номер один в этой части света, смело предсказал Инфантино.

Соединенные Штаты, где проводился турнир в 1994 году, примут игры в Сиэтле, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Канзас-Сити, Далласе, Атланте, Хьюстоне, Бостоне, Филадельфии, Майами и Нью-Йорке/Нью- Джерси.

Мексика, принимавшая чемпионаты мира в 1970 и 1986 годах, проведет матчи в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее, а Канада которая впервые примет соревнования, проведет их в Ванкувере и Торонто.

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