Лос-Анджелес, Торонто, Мехіко: ФІФА оголосила міста-господарі ЧС-2026

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Керівний орган футболу ФІФА оголосив 16 міст - 11 у США, три в Мексиці та два в Канаді - які виграли з 22 заявок, поданих на спеціальному заході в Рокфеллер-центрі в Нью-Йорку.

Однак поки невідомо, де буде зіграно першу гру або фінал чемпіонату.

До 2026 року футбол стане видом спорту номер один у цій частині світу, сміливо передбачив Інфантіно.

Сполучені Штати, де проводився турнір у 1994 році, приймуть ігри в Сіетлі, Сан-Франциско, Лос-Анджелесі, Канзас-Сіті, Далласі, Атланті, Х'юстоні, Бостоні, Філадельфії, Майамі та Нью-Йорку/Нью-Джерсі.

Мексика, яка приймала чемпіонати світу у 1970 та 1986 роках, проведе матчі у Мехіко, Гвадалахарі та Монтерреї, а Канада, яка вперше прийме змагання, проведе їх у Ванкувері та Торонто.