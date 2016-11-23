Лондон призвал прекратить воздушные атаки на Алеппо
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Великобритания и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы положить конец авиаударам по сирийскому Алеппо. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передал УНН со ссылкой на Anadolu.
По ее словам, в том числе это означает и дальнейшее усиление давления на Россию.
"Мы выступаем за соглашение, которое предусматривает уход Асада из власти и начало политического переходного процесса", - сказала Т.Мэй.
Как сообщал УНН, в начале декабря в Париже состоится встреча представителей стран, поддерживающих сирийскую умеренную оппозицию, для обсуждения ситуации в Сирии.