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Лондон призвал прекратить воздушные атаки на Алеппо

Киев • УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Великобритания и ее союзники должны сделать все возможное, чтобы положить конец авиаударам по сирийскому Алеппо. Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передал УНН со ссылкой на Anadolu.

Лондон призвал прекратить воздушные атаки на Алеппо

По ее словам, в том числе это означает и дальнейшее усиление давления на Россию.

"Мы выступаем за соглашение, которое предусматривает уход Асада из власти и начало политического переходного процесса", - сказала Т.Мэй.

Как сообщал УНН, в начале декабря в Париже состоится встреча представителей стран, поддерживающих сирийскую умеренную оппозицию, для обсуждения ситуации в Сирии.

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