Лондон закликав припинити повітряні атаки на Алеппо
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Великобританія та її союзники повинні зробити все можливе, щоб покласти край авіаударам на сирійський Алеппо. Про це заявила прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей, передав УНН з посиланням на Anadolu.
За її словами, в тому числі це означає і подальше посилення тиску на Росію.
"Ми виступаємо за угоду, яка передбачає відхід Асада з влади і початок політичного перехідного процесу", - сказала Т.Мей.
Як повідомляв УНН, на початку грудня у Парижі відбудеться зустріч представників країн, що підтримують сирійську помірковану опозицію, для обговорення ситуації в Сирії.