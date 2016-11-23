Лондон закликав припинити повітряні атаки на Алеппо

За її словами, в тому числі це означає і подальше посилення тиску на Росію.

"Ми виступаємо за угоду, яка передбачає відхід Асада з влади і початок політичного перехідного процесу", - сказала Т.Мей.

Як повідомляв УНН, на початку грудня у Парижі відбудеться зустріч представників країн, що підтримують сирійську помірковану опозицію, для обговорення ситуації в Сирії.