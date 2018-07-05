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Лондон допустил введение санкций против РФ из-за нового инцидента в Солсбери

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 июля. УНН. Новое отравления двух человек в расположенном возле Солсбери городке Эймсбери может привести к новым мерам Великобритании относительно РФ, если причастность России к инциденту будет доказана. Об этом во время выступления в британском парламенте заявил глава МВД страны Саджид Джавид, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Хотя основная линия расследования заключается в том, что этот инцидент связан с предыдущим случаем (отравлением в марте в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей - ред.), мы не хотим забегать наперед с выводами. Но, если будет доказано, что российское правительство ответственно и за это тоже, то, конечно, мы рассмотрим те действия, которые мы можем выполнить", - сказал Джавид.

Так, по его словам, причиной отравления двух британских подданных в Эймсбери стало то же вещество, что было применено против экс-полковника ГРУ и его дочери.

"Дополнительные тесты научных сотрудников лаборатории в Портон-Дауни, специализирующихся на изучении химического оружия, подтвердили, что это нервно-паралитическое вещество, известное под названием "Новичок". Теперь его идентифицировали как то же нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали", - сказал он.

Как сообщал УНН, полиция Великобритании расследует инцидент с вероятным отравлением двух человек в городе Эймсбери вблизи Солсбери, говорится в сообщении полиции графства Уилтшир. Оба пострадавших находятся в госпитале в Солсбери в критическом состоянии.

В четверг Джавид призвал Россию объяснить новое отравление "Новичком" двух граждан Великобритании.

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