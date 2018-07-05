Лондон допустив введення санкцій проти РФ через новий інцидент в Солсбері

"Хоча основна лінія розслідування полягає в тому, що цей інцидент пов'язаний з попереднім випадком (отруєнням в березні в Солсбері Сергія і Юлії Скрипаль - ред.), ми не хочемо забігати вперед з висновками. Але, якщо буде доведено, що російський уряд відповідальний і за це теж, то, звичайно, ми розглянемо ті дії, які ми можемо виконати", - сказав Джавід.

Так, за його словами, причиною отруєння двох британських підданих в Еймсбері стала та ж речовина, що була застосована проти екс-полковника ГРУ та його дочки.

"Додаткові тести наукових співробітників лабораторії в Портон-Дауні, які спеціалізуються на вивченні хімічної зброї, підтвердили, що це нервово-паралітична речовина, відома під назвою "Новачок". Тепер його ідентифікували як ту ж саму нервово-паралітичну речовину, якою були отруєні Сергій і Юлія Скрипалі", - сказав він.

Як повідомляв УНН, поліція Великої Британії розслідує інцидент з імовірним отруєнням двох осіб в місті Еймсбері поблизу Солсбері, йдеться в повідомленні поліції графства Вілтшир. Обидва постраждалих перебувають в госпіталі в Солсбері в критичному стані.

У четвер Джавід закликав Росію пояснити нове отруєння "Новачком" двох громадян Великої Британії.