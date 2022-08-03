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Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть - НБУ

Ломбарды на фоне войны снизили кредитование на четверть - НБУ

Киев • УНН

 • 138261 просмотра

КИЕВ. 3 августа. УНН. Финансовые компании и ломбарды по результатам I квартала 2022 года были убыточными. Деятельность большинства поставщиков небанковских финансовых услуг сократилась из-за войны. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре небанковского финансового сектора от НБУ, пишет УНН.

Цитата

"Кредитование ломбардами снизилось на четверть, финансовыми компаниями – на 45%. Финансовые компании и ломбарды по результатам I квартала были убыточными", - говорится в сообщении.

Детали

При этом НБУ отмечает, что отчетность финансовых компаний и ломбардов за I квартал является наименее полной. Объемы активов сектора уменьшились по сравнению с объемами до начала полномасштабной войны, особенно у ломбардов.

В I квартале 2022 года выплаты страховщиков, по данным Нацбанка, упали на около 22% г/г. Страховщики были прибыльными по результатам квартала.

За квартал не отчитались кредитные союзы, имеющие почти четверть активов рынка. Объем активов отчитавшихся учреждений снизился за I квартал на 4%. Объем новых кредитов в I квартале сократился в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году.

В целом, как отметили в НБУ, значительное количество участников рынка небанковских финансовых услуг из-за войны вынужденно приостановили или сократили свою деятельность из-за реализации операционных рисков. 

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