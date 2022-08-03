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Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть - НБУ

Ломбарди на тлі війни знизили кредитування на чверть - НБУ

Київ • УНН

 • 138266 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Фінансові компанії й ломбарди за результатами І кварталу 2022 року були збитковими. Діяльність більшості надавачів небанківських фінансових послуг скоротилася через війну. Про це йдеться в щоквартальному огляді небанківського фінансового сектору від НБУ, пише УНН.

Цитата

"Кредитування ломбардами знизилося на чверть, фінансовими компаніями – на 45%. Фінансові компанії й ломбарди за результатами І кварталу були збитковими", - йдеться у повідомленні.

Деталі

При цьому НБУ зазначає, що звітність фінансових компаній та ломбардів за I квартал є найменш повною. Обсяги активів сектору зменшилися порівняно з обсягами до початку повномасштабної війни, особливо в ломбардів.

У I кварталі 2022 року виплати страховиків, за даними Нацбанку, впали на близько 22% р/р. Страховики були прибутковими за результатами кварталу.

За квартал не відзвітували кредитні спілки, що мають майже чверть активів ринку. Обсяг активів установ, що відзвітували, знизився за І квартал на 4%. Обсяг нових кредитів у І кварталі скоротився в півтора раза порівняно з відповідним періодом минулого року.

Загалом, як зазначили у НБУ, значна кількість учасників ринку небанківських фінансових послуг через війну вимушено призупинили або скоротили свою діяльність через реалізацію операційних ризиків. 

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